غسان حاصباني لـ"الأحد مع ماريو": لبنان ورقة تفاوض بين بعض الدول وايران ولا نعرف أُسس المبادرة التي تطرحها فرنسا وبعض ما يُقال اليوم وكأن فرنجية حاصل على أكثرية أصوات مجلس النواب ليس كذلك

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