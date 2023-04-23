غسان حاصباني لـ"الأحد مع ماريو": كلام الوزير فرنجية هو تهديد وغير مقبول عندما يهوّل بالتسعينات ويحصل الحوار على أمور استراتيجية لا على اسم رئيس فالحوار حول اسم الرئيس يحصل في جلسات انتخاب في مجلس النواب

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