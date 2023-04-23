نقولا نحاس لـ"الأحد مع ماريو": لا بلد يعمل الا لصالحه وفرنسا تتحدث عن نفسها ولكن بالتحليل فهي تريد ان تحافظ على دورها وعلى مصالح أساسية لها في الغاز والمرفأ وشرق المتوسط

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