نيكولا شيخاني لـ"الأحد مع ماريو": باتريك دوريل منفتح على الحلول التي اقترحناها على الرغم من اننا التقينا دوكان قبل فترة ولم يكن منفتحا والمهم ان صوت المودعين وصل الى دوريل

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