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نقولا نحاس لـ"الأحد مع ماريو": مجلس النواب سيد نفسه وقانون الكابيتال كونترول ليس متعلقا بارقام الحكومة وبالتالي كان يمكن لمجلس النواب اقراره واليوم لا نظام ماليا يمكن فيه إدارة البلاد بالجانب المالي

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2023-04-23 | 15:59
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نقولا نحاس لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: مجلس النواب سيد نفسه وقانون الكابيتال كونترول ليس متعلقا بارقام الحكومة وبالتالي كان يمكن لمجلس النواب اقراره واليوم لا نظام ماليا يمكن فيه إدارة البلاد بالجانب المالي
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نقولا نحاس لـ"الأحد مع ماريو": مجلس النواب سيد نفسه وقانون الكابيتال كونترول ليس متعلقا بارقام الحكومة وبالتالي كان يمكن لمجلس النواب اقراره واليوم لا نظام ماليا يمكن فيه إدارة البلاد بالجانب المالي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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