نقولا نحاس لـ"الأحد مع ماريو": مجلس النواب سيد نفسه وقانون الكابيتال كونترول ليس متعلقا بارقام الحكومة وبالتالي كان يمكن لمجلس النواب اقراره واليوم لا نظام ماليا يمكن فيه إدارة البلاد بالجانب المالي

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