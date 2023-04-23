جعجع: حزب الله يفتش عن رئيس لجمهوريته لا لجمهورية لبنان فهو يريد رئيساً لا يطعنه في ظهره في الوقت الذي نريد فيه رئيساً جدياً يقيم جمهورية فعلية

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