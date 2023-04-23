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اللبنانيون القادمون من السودان سينتقلون على متن باخرة إلى جدّة خلال الساعات القليلة المقبلة على ان يتم نقلهم إلى لبنان جوّا عبر طيران الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2023-04-23 | 16:17
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اللبنانيون القادمون من السودان سينتقلون على متن باخرة إلى جدّة خلال الساعات القليلة المقبلة على ان يتم نقلهم إلى لبنان جوّا عبر طيران الشرق الأوسط
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