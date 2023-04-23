اللبنانيون القادمون من السودان سينتقلون على متن باخرة إلى جدّة خلال الساعات القليلة المقبلة على ان يتم نقلهم إلى لبنان جوّا عبر طيران الشرق الأوسط

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