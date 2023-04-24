نزار صاغية لـ"عشرين 30" : الجلسة حصلت على خلفية ما اعتبره مجلس النقابة حملة للتشكيك بالدور الوطني لنقابة المحامين لكن جوابي كان انني كنت أدافع عن هذه النقابة وأدافع عن نفسي

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