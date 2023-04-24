شريك مؤسس وسكرتيرة تحرير درج ديانا مقلد لـ"عشرين 30": منذ 2011 ونحن نشهد لقمع حريّة التعبير في لبنان بشكل غير مسبوق ومن 2016 حتى اليوم في عهد عون وحزب الله شهدنا انتهاكات لحريّة التعبير والمعركة اليوم ليست سهلة

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