نزار صاغية لـ"عشرين 30" : هناك فرق بين القانون والقضاء وقرار نقابة المحامين الاخير مسّ بجوهر الحريّة ونحن بانتظار الرد في 4 ايار على الطعن الذي تقدمنا به ونأمل أن يردّ القضاء الامور إلى نصابها الصحيح

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