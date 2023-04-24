استاذ محاضر في الجامعة الاميركية في بيروت هاني حسن لـ"عشرين 30": هناك استراتيجية تستخدمها السلطة ولكنها ليست قويّة لأن الإسكات ليس قوّة وفي الوقت عينه هذا لا يدل على ضعف المنظومة بل يمكن ان يكون دليل تخبط أو صراع

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك