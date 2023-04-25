أ.ف.ب: توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة "الإرهاب" في تركيا

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اللبنانيون الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى جدّة يتوجّهون من مكان اقامتهم الى المطار للمغادرة نحو لبنان ويصلون الى مطار رفيق الحريري عند الثالثة بعد الظهر