اللبنانيون الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى جدّة يتوجّهون من مكان اقامتهم الى المطار للمغادرة نحو لبنان ويصلون الى مطار رفيق الحريري عند الثالثة بعد الظهر

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