ماكرون: فرنسا أجلت 538 شخصا من السودان بينهم 209 فرنسيين

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية

اللبنانيون الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى جدّة يتوجّهون من مكان اقامتهم الى المطار للمغادرة نحو لبنان ويصلون الى مطار رفيق الحريري عند الثالثة بعد الظهر