وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية

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