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o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
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o
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مريض بحاجة ماسّة وطارئة لوحدات دم من فئة B+ في مركز كليمنصو الطبيّ للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71686968
آخر الأخبار
2023-04-25 | 04:36
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مريض بحاجة ماسّة وطارئة لوحدات دم من فئة B+ في مركز كليمنصو الطبيّ للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71686968
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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