انطلاق الدفعة الثانية من اللبنانيين من الخرطوم باتجاه بورتسودان

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سامي الجميّل بعد لقاء منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا: كانت فرصة للتعبير عن هواجسنا وملاحظاتنا على استراتيجية وطريقة تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان بما يتعلّق بالوجود السوري في لبنان