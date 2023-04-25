الجميّل: اللاجئون اصبحوا مهاجرين اقتصاديين لا لاجئين بحسب القانون الدولي من هنا لم يعد بامكاننا التعاطي مع هذا الملف كما كنا نتعاطى في السابق

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الجميّل: لبنان استقبل الشعب السوري المضطهد سنة 2011 وتعامل مع اللاجئين بأفضل الطرق الإنسانية أما اليوم فنحن أمام مرحلة جديدة لأن الاعمال القتالية في سوريا انتهت ولم يعد هناك معارك مفتوحة وبات هناك امكانية لعودتهم الى بلادهم