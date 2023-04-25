الجميّل: لبنان استقبل الشعب السوري المضطهد سنة 2011 وتعامل مع اللاجئين بأفضل الطرق الإنسانية أما اليوم فنحن أمام مرحلة جديدة لأن الاعمال القتالية في سوريا انتهت ولم يعد هناك معارك مفتوحة وبات هناك امكانية لعودتهم الى بلادهم

نادين نسيب نجيم مع خطيبها في جزر المالديف... فيديو من رحلة الاستجمام

نادين نسيب نجيم مع خطيبها في جزر المالديف... فيديو من رحلة الاستجمام

الجميّل: اللاجئون اصبحوا مهاجرين اقتصاديين لا لاجئين بحسب القانون الدولي من هنا لم يعد بامكاننا التعاطي مع هذا الملف كما كنا نتعاطى في السابق