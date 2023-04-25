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21
o
متن
21
o
كسروان
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o
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25
o
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o
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الجميّل: في العام 2011 كانت نسبة الموقوفين في السجون 11% من السوريين أما اليوم 27% في سجن الاحداث كانوا 20% في 2011 من السوريين اما في 2023 61% كلبنانيين حان الوقت ان نغيّر طريقة تعاطينا بهذا الموضوع
آخر الأخبار
2023-04-25 | 05:54
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الجميّل: في العام 2011 كانت نسبة الموقوفين في السجون 11% من السوريين أما اليوم 27% في سجن الاحداث كانوا 20% في 2011 من السوريين اما في 2023 61% كلبنانيين حان الوقت ان نغيّر طريقة تعاطينا بهذا الموضوع
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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