منظمة الصحة العالمية تحذر من "خطر بيولوجي" بعد احتلال مقاتلين مختبرا في السودان

الجميّل: في العام 2011 كانت نسبة الموقوفين في السجون 11% من السوريين أما اليوم 27% في سجن الاحداث كانوا 20% في 2011 من السوريين اما في 2023 61% كلبنانيين حان الوقت ان نغيّر طريقة تعاطينا بهذا الموضوع

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