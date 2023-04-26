الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
21
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
25
o
الجنوب
21
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و17 جريحًا في 11 حادث سير تم التحقيق فيه خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2023-04-26 | 00:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و17 جريحًا في 11 حادث سير تم التحقيق فيه خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم:
جريحًا
التحقيق
الساعات
الـ٢٤
الماضية
التالي
الوكالة الوطنية: جريحتان في حادث سير داخل نفق المطار
تنظيم القاعدة يتبنى هجومين داميين في مالي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:33
"الصحة" تعلن تجميد التعاقد مع مستشفى الوردية
أخبار لبنان
05:33
"الصحة" تعلن تجميد التعاقد مع مستشفى الوردية
0
فنّ
05:32
شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"
فنّ
05:32
شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"
0
آخر الأخبار
05:32
الجميل: المواقف التي نأخذها هي انطلاقا من مصلحة بلدنا وليس لارضاء احد وموقفنا الرافض لوضع اليد على لبنان لا يتعلق بفرنسا ولا السعودية ولن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع
آخر الأخبار
05:32
الجميل: المواقف التي نأخذها هي انطلاقا من مصلحة بلدنا وليس لارضاء احد وموقفنا الرافض لوضع اليد على لبنان لا يتعلق بفرنسا ولا السعودية ولن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع
0
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:32
شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"
فنّ
05:32
شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"
0
آخر الأخبار
05:32
الجميل: المواقف التي نأخذها هي انطلاقا من مصلحة بلدنا وليس لارضاء احد وموقفنا الرافض لوضع اليد على لبنان لا يتعلق بفرنسا ولا السعودية ولن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع
آخر الأخبار
05:32
الجميل: المواقف التي نأخذها هي انطلاقا من مصلحة بلدنا وليس لارضاء احد وموقفنا الرافض لوضع اليد على لبنان لا يتعلق بفرنسا ولا السعودية ولن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع
0
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
0
فنّ
05:26
إليسا تثير قلق الجمهور: "سأقف شامخة لو وحيدة ضد العالم كله"
فنّ
05:26
إليسا تثير قلق الجمهور: "سأقف شامخة لو وحيدة ضد العالم كله"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:18
مصدر وزاري شارك في اجتماع السراي للـLBCI: تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للامن العام للتنسيق مع الدولة السورية في ملف النازحين من اجل تنظيم العودة الطوعية والامنة
آخر الأخبار
05:18
مصدر وزاري شارك في اجتماع السراي للـLBCI: تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للامن العام للتنسيق مع الدولة السورية في ملف النازحين من اجل تنظيم العودة الطوعية والامنة
0
آخر الأخبار
03:04
أ.ف.ب.: ألمانيا تعلن عن اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق
آخر الأخبار
03:04
أ.ف.ب.: ألمانيا تعلن عن اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق
0
منوعات
2023-04-20
باستخدام الأرقام نفسها... رجل يفوز بجائزة يانصيب كبيرة للمرة الثالثة!
منوعات
2023-04-20
باستخدام الأرقام نفسها... رجل يفوز بجائزة يانصيب كبيرة للمرة الثالثة!
0
أخبار دولية
2023-04-11
كازاخستان تلاحق قضائيا شركات نفطية كبيرة
أخبار دولية
2023-04-11
كازاخستان تلاحق قضائيا شركات نفطية كبيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
04:30
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
اخبار البرامج
04:30
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
14:05
في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق
0
أخبار دولية
14:00
التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية
أخبار دولية
14:00
التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
0
أخبار لبنان
13:49
في ذكرى الإبادة الأرمنية... صلاة وأمسية موسيقية في بكركي
أخبار لبنان
13:49
في ذكرى الإبادة الأرمنية... صلاة وأمسية موسيقية في بكركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإجتماع الرباعي في موسكو: شروط وشروط مضادة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإجتماع الرباعي في موسكو: شروط وشروط مضادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
0
أخبار لبنان
13:43
ملف النازحين كان محور طاولة حوار نظمتها Ici Beyrouth... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
13:43
ملف النازحين كان محور طاولة حوار نظمتها Ici Beyrouth... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تكامل بين الصورة والصوت... الموسيقى تخلد ذاكرة فيلم ووطن
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تكامل بين الصورة والصوت... الموسيقى تخلد ذاكرة فيلم ووطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:42
نادين نسيب نجيم مع خطيبها في جزر المالديف... فيديو من رحلة الاستجمام
فنّ
05:42
نادين نسيب نجيم مع خطيبها في جزر المالديف... فيديو من رحلة الاستجمام
2
أخبار لبنان
13:25
اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
أخبار لبنان
13:25
اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
3
أمن وقضاء
06:12
عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
06:12
عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات
4
فنّ
05:46
وسام فارس لابنته بعد اطلاق سراحه: "أنتِ هدية من السماء"
فنّ
05:46
وسام فارس لابنته بعد اطلاق سراحه: "أنتِ هدية من السماء"
5
فنّ
05:39
اليسا تخرج عن صمتها: "كل الكلام اللي عم ينحكى منو صحيح"
فنّ
05:39
اليسا تخرج عن صمتها: "كل الكلام اللي عم ينحكى منو صحيح"
6
أخبار لبنان
12:21
كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
12:21
كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
8
أخبار لبنان
08:10
وصول الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان إلى مطار بيروت.. بو حبيب: نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان
أخبار لبنان
08:10
وصول الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان إلى مطار بيروت.. بو حبيب: نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store