"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال بعبدات بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة والفرق تعمل على تصليح الأعطال

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