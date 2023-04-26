مولوي عن ضبط المخيّمات: الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة ستتّخذ كلّ التدابير الضروريّة لحفظ الأمن في لبنان وإيداعنا كلّ المعلومات اللازمة

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مولوي: لن نكون ممرًّا لأيّ أذى أو شرّ يلحق بأيّ دولة عربيّة والأشقاء أهلنا ولهم أيادٍ بيضاء على بلدنا ومستمرّون بالحرب ضدّ المخدّرات وحماية شعوبنا العربيّة منها