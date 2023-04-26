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مولوي: لن نكون ممرًّا لأيّ أذى أو شرّ يلحق بأيّ دولة عربيّة والأشقاء أهلنا ولهم أيادٍ بيضاء على بلدنا ومستمرّون بالحرب ضدّ المخدّرات وحماية شعوبنا العربيّة منها

آخر الأخبار
2023-04-26 | 03:56
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مولوي: لن نكون ممرًّا لأيّ أذى أو شرّ يلحق بأيّ دولة عربيّة والأشقاء أهلنا ولهم أيادٍ بيضاء على بلدنا ومستمرّون بالحرب ضدّ المخدّرات وحماية شعوبنا العربيّة منها
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مولوي: لن نكون ممرًّا لأيّ أذى أو شرّ يلحق بأيّ دولة عربيّة والأشقاء أهلنا ولهم أيادٍ بيضاء على بلدنا ومستمرّون بالحرب ضدّ المخدّرات وحماية شعوبنا العربيّة منها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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