ميشال معوض من الصيفي: المعركة ليست معركة اسماء بل معركة إنقاذ البلد وإخراج اللبنانيين من الذل بوابتها الاستحقاق الرئاسي واسترجاع علاقتنا بالدول العربية والعودة إلى الدستور

ميشال معوض من الصيفي: لن نسمح بوصول أي مرشح للممانعة إلى الرئاسة

ميشال معوض من الصيفي: لن نسمح بوصول أي مرشح للممانعة إلى الرئاسة

مصدر وزاري شارك في اجتماع السراي للـLBCI: تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للامن العام للتنسيق مع الدولة السورية في ملف النازحين من اجل تنظيم العودة الطوعية والامنة