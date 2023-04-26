الجميل بعد لقاء معوض: الحديث عن انتخاب فرنجية رئيسا أو الفراغ يعيدنا 6 سنوات إلى الوراء ونؤكد أن هذا الكلام مردود إلى أصحابه ومن يقرر مستقبل البلد ورئيس الجمهورية هم اللبنانيون

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