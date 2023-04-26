الجميل: المواقف التي نأخذها هي انطلاقا من مصلحة بلدنا وليس لارضاء احد وموقفنا الرافض لوضع اليد على لبنان لا يتعلق بفرنسا ولا السعودية ولن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع

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