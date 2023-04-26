بيرم من السراي الحكومي: ٣٧ الف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا الى لبنان بعد انقضاء عطلة الاعياد بما ينفي عنهم صفة النازح

طفل بحاجة ماسّة لوحدات دم وبلاكيت من فئة B+ في مستشفى AUBMC للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 03922201

طفل بحاجة ماسّة لوحدات دم وبلاكيت من فئة B+ في مستشفى AUBMC للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 03922201

أ.ف.ب: الجيش السوداني يؤكد احتجاز البشير في مستشفي نقل اليها قبل بدء الحرب