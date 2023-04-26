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أ.ف.ب: الجيش السوداني يؤكد احتجاز البشير في مستشفي نقل اليها قبل بدء الحرب
آخر الأخبار
2023-04-26 | 05:38
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أ.ف.ب: الجيش السوداني يؤكد احتجاز البشير في مستشفي نقل اليها قبل بدء الحرب
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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