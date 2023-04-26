معلومات للـLBCI: وزير المهجرين أبلغ ميقاتي اعتراضه على عدم دعوته إلى اجتماع لجنة عودة النازخين المؤلفة من سبعة وزراء تمت دعوتهم وقال إنه تم تغييبه وبالتالي اعتبر هذه المسألة تأتي في إطار محاولة تهميش دوره ودور الوزارة الأساسية في هذا الملف

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