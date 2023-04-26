واشنطن سترسل غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية

سترسل الولايات المتحدة غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية لتعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية، بحسب ما اعلن مسؤول اميركي كبير.



وأكد المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ بالستية ذات القدرة النووية في إطار "إعلان واشنطن" الذي سيقره الرئيس الاميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.