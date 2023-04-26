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فرنجية: أنا أملك شيئًا لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد وأستطيع أن أنجز معهم ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون
آخر الأخبار
2023-04-26 | 15:21
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فرنجية: أنا أملك شيئًا لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد وأستطيع أن أنجز معهم ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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