فرنجية: أنا أملك شيئًا لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد وأستطيع أن أنجز معهم ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون

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