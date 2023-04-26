فرنجية: معركتنا اليوم طمأنة الجميع ولبنان يستفيد من كل أجواء التسوية والبلد بحاجة إلى قرارات واضحة وجريئة ومطمئنة وفق آلية عمل بعيدًا عن الشعبوية

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