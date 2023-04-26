فرنجية: لن أكون رئيس ظل لأحد والكل ينال حقه ولا أرضى أن يظلم أحد وسأتعاطى بإيجابية حتى بالإختلاف ومن شأن النقاش الموضوعي الوصول إلى نتيجة

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