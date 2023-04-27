بو حبيب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني: عدم الخلاف بين دول الجوار هو جيد للبنان وعبد اللهيان عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وسأنقل هذا العرض الى زملائي في الحكومة

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