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بو حبيب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني: عدم الخلاف بين دول الجوار هو جيد للبنان وعبد اللهيان عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وسأنقل هذا العرض الى زملائي في الحكومة

آخر الأخبار
2023-04-27 | 04:22
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بو حبيب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني: عدم الخلاف بين دول الجوار هو جيد للبنان وعبد اللهيان عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وسأنقل هذا العرض الى زملائي في الحكومة
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بو حبيب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني: عدم الخلاف بين دول الجوار هو جيد للبنان وعبد اللهيان عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وسأنقل هذا العرض الى زملائي في الحكومة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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