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حسين امير عبد اللهيان: إيران لطالما تمنّت الخير للبنان ونشجّع جميع الجهات على تسريع العملية الانتخابية واستكمال العملية السياسية
آخر الأخبار
2023-04-27 | 04:24
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حسين امير عبد اللهيان: إيران لطالما تمنّت الخير للبنان ونشجّع جميع الجهات على تسريع العملية الانتخابية واستكمال العملية السياسية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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