احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٨ جرحى في 7 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البحصاص طرابلس بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البحصاص طرابلس بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

أ.ف.ب: واشنطن تفرض عقوبات على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني على خلفية "احتجاز رهائن"