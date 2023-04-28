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التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد دوحة الحص باتجاه خلدة سبب بازدحام مروري في المحلة

آخر الأخبار
2023-04-28 | 04:49
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التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد دوحة الحص باتجاه خلدة سبب بازدحام مروري في المحلة
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التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد دوحة الحص باتجاه خلدة سبب بازدحام مروري في المحلة

 
 
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