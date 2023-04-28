بو صعب بعد لقائه محمد رعد: لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة

بو صعب يلتقي محمد رعد..



أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان التواصل له هدفين الأول تقييم المرحلة التي مررنا بها والثاني العمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية.