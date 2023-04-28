نفي من وزارة المالية...

نفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية ما تناوله بعض الاعلامين و بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ان الوزير يوسف الخليل قد سحب كتابه الموجه الى هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر بتاريخ ١٨ من الجاري بشأن الدعوى المقامة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.واكد ان هذه الاخبار لا اساس لها، علماً ان لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي بهذا الادعاء، وهذا ما تضمنه الكتاب حين طلب من الهيئة القيام بما تراه مناسباً