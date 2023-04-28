عبد اللهيان: خلال الاشهر السابقة سمعت سؤالًا من مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان مفاده انه متى تعود العلاقات الايرانية السعودية الى مجراها لحلحة بعض المواضيع في لبنان؟ وقلت أمس ان الاتفاق الايراني السعودي تمّ ولكن لبنان لم ينتخب بعد رئيسا للجمهورية

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