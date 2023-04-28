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الوكالة الوطنية للإعلام: شاحنة محملة بالمازوت اصطدمت بعمود كهرباء في حي الرويس في الغازية ما ادى الى انقلابها على جانب الطريق وعملت بلدية الغازية على رفع الشاحنة وفتح الطريق

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2023-04-28 | 13:38
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الوكالة الوطنية للإعلام: شاحنة محملة بالمازوت اصطدمت بعمود كهرباء في حي الرويس في الغازية ما ادى الى انقلابها على جانب الطريق وعملت بلدية الغازية على رفع الشاحنة وفتح الطريق
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الوكالة الوطنية للإعلام: شاحنة محملة بالمازوت اصطدمت بعمود كهرباء في حي الرويس في الغازية ما ادى الى انقلابها على جانب الطريق وعملت بلدية الغازية على رفع الشاحنة وفتح الطريق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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