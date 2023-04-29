إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 جرحى في حادثي سير خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: كل الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا - الأرز التي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

التحكم المروري: كل الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا - الأرز التي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

الوكالة الوطنية للإعلام: شاحنة محملة بالمازوت اصطدمت بعمود كهرباء في حي الرويس في الغازية ما ادى الى انقلابها على جانب الطريق وعملت بلدية الغازية على رفع الشاحنة وفتح الطريق