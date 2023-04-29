حنكش للـLBCI: نحرص على وحدة المعارضة وهذا ما نعمل لأجله ولو لبينا دعوة عبد اللهيان لكنا أعطينا رأينا بالمباشر لكننا اعتذرنا عن الدعوة ولو أراد زيارتنا فلا مانع

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حنكش للـLBCI: ما نعيشه اليوم يحتم إنتخاب رئيس في أسرع وقت من دون أن يفرض فريق مرشحه على الفريق الآخر لذلك رفضنا المبادرة الفرنسية لانتخاب فرنجية