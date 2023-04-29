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حنكش للـLBCI: بالنسبة إلينا قائد الجيش رجل ممتاز للمرحلة التي يدير فيها مؤسسة حائزة على ثقة كل الناس ولديه احترام من الإدارة الأميركية التي تدعم الجيش ويبقي أننا لا نعرف مواقفه السياسية وخطته لإنقاذ البلد

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2023-04-29 | 03:35
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حنكش للـLBCI: بالنسبة إلينا قائد الجيش رجل ممتاز للمرحلة التي يدير فيها مؤسسة حائزة على ثقة كل الناس ولديه احترام من الإدارة الأميركية التي تدعم الجيش ويبقي أننا لا نعرف مواقفه السياسية وخطته لإنقاذ البلد
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حنكش للـLBCI: بالنسبة إلينا قائد الجيش رجل ممتاز للمرحلة التي يدير فيها مؤسسة حائزة على ثقة كل الناس ولديه احترام من الإدارة الأميركية التي تدعم الجيش ويبقي أننا لا نعرف مواقفه السياسية وخطته لإنقاذ البلد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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