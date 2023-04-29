حنكش للـLBCI: بالنسبة إلينا قائد الجيش رجل ممتاز للمرحلة التي يدير فيها مؤسسة حائزة على ثقة كل الناس ولديه احترام من الإدارة الأميركية التي تدعم الجيش ويبقي أننا لا نعرف مواقفه السياسية وخطته لإنقاذ البلد

حنكش للـLBCI: رفضنا لفرنجية لأسباب سياسية وليس شخصية فهو ركن أساسي من الطبقة الحاكمة منذ التسعينات وحليف وفي لفريقه السياسي الذي لا يتماشى مع ثوابتنا وطروحاتنا

حنكش للـLBCI: رفضنا لفرنجية لأسباب سياسية وليس شخصية فهو ركن أساسي من الطبقة الحاكمة منذ التسعينات وحليف وفي لفريقه السياسي الذي لا يتماشى مع ثوابتنا وطروحاتنا

حنكش للـLBCI: ما نعيشه اليوم يحتم إنتخاب رئيس في أسرع وقت من دون أن يفرض فريق مرشحه على الفريق الآخر لذلك رفضنا المبادرة الفرنسية لانتخاب فرنجية