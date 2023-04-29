حنكش للـLBCI: رفضنا لفرنجية لأسباب سياسية وليس شخصية فهو ركن أساسي من الطبقة الحاكمة منذ التسعينات وحليف وفي لفريقه السياسي الذي لا يتماشى مع ثوابتنا وطروحاتنا

حنكش للـLBCI: نأمل من الإتفاق السعودي الإيراني أن "يلبنن" معالجة سلاح حزب الله والعمل على حل مشكلة العزلة الديبلوماسية

حنكش للـLBCI: نأمل من الإتفاق السعودي الإيراني أن "يلبنن" معالجة سلاح حزب الله والعمل على حل مشكلة العزلة الديبلوماسية

حنكش للـLBCI: بالنسبة إلينا قائد الجيش رجل ممتاز للمرحلة التي يدير فيها مؤسسة حائزة على ثقة كل الناس ولديه احترام من الإدارة الأميركية التي تدعم الجيش ويبقي أننا لا نعرف مواقفه السياسية وخطته لإنقاذ البلد