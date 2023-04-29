حنكش للـLBCI: نأمل من الإتفاق السعودي الإيراني أن "يلبنن" معالجة سلاح حزب الله والعمل على حل مشكلة العزلة الديبلوماسية

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حنكش للـLBCI: طرح رئيس جمهورية لفريق مقابل رئيس حكومة لفريق آخر مرفوض وإتفاقية "سايكس بيكو" إنتهت منذ زمن وللشعب اللبناني الحق في تقرير مصيره ودور لبنان الجيوسياسي أهم من أن يفرض عليه سياسات