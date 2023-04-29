حنكش للـLBCI: لدينا علاقات مهمة جدًا مع المملكة العربية السعودية ووجودها ليس تفصيل في المنطقة إنما نموذج وفقًا لما يقومون به من تنمية في بلادهم والسعودية لا تدخل في لعبة الأسماء لكنها أبدت رأيها بأن يكون الرئيس سيادي وبعيد عن شبهات الفساد

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