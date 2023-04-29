إردوغان يظهر شخصيًا في إسطنبول بعد وعكته الصحية

برغر اللحم على طريقة الشيف حنا طويل في Morning Talk... إليكم مكوّنات الوصفة اللذيذة! (فيديو)

برغر اللحم على طريقة الشيف حنا طويل في Morning Talk... إليكم مكوّنات الوصفة اللذيذة! (فيديو)

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في أوّل حفلٍ لها بعد غياب (فيديو)