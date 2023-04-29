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إردوغان يظهر شخصيًا في إسطنبول بعد وعكته الصحية
آخر الأخبار
2023-04-29 | 05:22
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إردوغان يظهر شخصيًا في إسطنبول بعد وعكته الصحية
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